Quatro cidades do Ceará estão entre as 123 mais violentas do Brasil, aponta Atlas da Violência

Fortaleza, Caucaia, Maracanaú e Juazeiro do Norte são os representantes cearenses dentre as 123 cidades com maior taxa de homicídio no Brasil, que juntos são responsáveis por 50% de todos os assassinatos ocorridos no País em 2018. As informações fazem parte do Atlas da Violência, divulgado nessa sexta-feira, 15, pelo Instituto de Estudos e Pesquisas Econômicas Aplicadas (Ipea).

O estudo mostra que entre as cidades cearenses, a com maior número de homicídios por grupo de 100 mil habitantes, é Maracanaú, com 95; seguida por Caucaia, na Grande Fortaleza, com 61,1; Fortaleza, com 55; e Juazeiro do Norte, com 52,2 homicídios por 100 mil habitantes.

Maiores índices

Entre os municípios brasileiros com maiores índices, Maracanaú, na Grande Fortaleza, aparece na 10ª posição, com 95 homicídios por grupo de 100 mil habitantes. Em primeiro lugar no ranking está a cidade de Queimados, no Rio de Janeiro, com 134,9 homicídios por 100 mil habitantes.

Na sequência vem Ceará-Mirim (RN), com 129,5; Eunápolis (BA), com 124,3; Ibiapina (SE), com 118,7; São Cristovão (SE), com 118; Simões Filho (BA), 107,7; São Gonçalo do Amarante (RN), 106,3), Porto Seguro (BA), 101,7; Japeri (RJ), com 95,5; e Maracanaú, com 95,5.

Entre as 316 cidades do Brasil com mais de 100 mil habitantes, Itapipoca tem uma das menores taxas de homicídios e fica na 61ª posição. São 15,8 assassinatos por grupo de 100 mil habitantes no município, conforme o estudo.

A cidade com mais de 100 mil habitantes menos violenta é Brusque, em Santa Catariana, onde a taxa por 100 mil habitantes é 4,3; e o município com a maior taxa de assassinato é Queimados, no Rio de Janeiro, onde o índice chega a 144 mortes por 100 mil habitantes.

Com informações G1