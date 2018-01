Quatro jovens suspeitos de tráfico de drogas morrem em confronto com PM no interior do Ceará

Um confronto entre uma quadrilha de tráfico de drogas e a Polícia Militar no munícipio de Barbalha, região do Cariri cearense e distante cerca de 500 quilômetros de Fortaleza, nesse domingo à noite, terminou com quatro membros do grupo mortos. A polícia chegou aos suspeitos, três adolescentes e um jovem de 19 anos, por meio de uma denúncia sobre a venda de drogas em uma casa. Quando chegaram ao local, os policiais foram recebidos a tiros pela quadrilha.

Durante a abordagem, de acordo com a equipe do Batalhão de Policiamento e Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (BPRaio) que se descolou até o local, os suspeitos atiraram contra os PMs, que revidaram disparando contra o grupo armado. Todos os quatro suspeitos foram baleados e morreram. No local, os policiais militares encontraram duas armas, drogas, balança, munição e uma arma falsa. O material apreendido foi levado para a Delegacia de Juazeiro do Norte, onde um inquérito foi instaurado para investigar o caso.

Com informações do G1 Ceará