Quatro municípios do CE estão em estado de alerta por conta da baixa umidade do ar

Conforme a OMS, o índice ideal para a umidade do ar é de aproximadamente 60%. No período de seca, as cidades cearenses costumam diminuir os níveis do indicador, conforme a Funceme. Quando a umidade relativa atinge menos de 30% já é considerado o estado de atenção, já que a situação pode provocar problemas respiratórios, sangramento pelo nariz, ressecamento da pele e irritação nos olhos. Outro fator que pode ser influenciado é o aumento do potencial de incêndios em pastagens e florestas.