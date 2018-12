Quatro municípios superam Fortaleza em renda per capita, aponta IBGE

Cidade mais desenvolvida do Estado, Fortaleza aparece na quinta colocação no ranking das maiores rendas per capita do Estado. O estudo, divulgado nesta sexta-feira (14), mostra que a capital vem perdendo terreno e foi superada por quatro municípios da Região Metropolitana.

Em primeiro lugar aparece o Eusébio, com índice de R$ 59 mil por pessoa ao ano. Em seguida aparece São Gonçalo do Amarante (R$ 49,2 mil), Maracanaú (R$ 36,2 mil) e Aquiraz (R$ 27,3 mil).

Fortaleza atinge o índice de R$ 23 mil por pessoa ao ano. O balanço do PIB dos municípios brasileiros, apresenta ainda os menores PIBs do Estado: Pires Ferreira (R$ 4,5 mil), Catarina (R$ 5,1 mil), Alcântaras (R$ 5,2 mil), Caridade (R$ 5,2 mil), Choró (R$ 5,4 mil) e Itatira (R$ 5,4 mil)