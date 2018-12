Quem não justificou ausência no 2º turno tem até esta quinta para regularizar situação

Os eleitores que não votaram em outubro e não justificaram a ausência no segundo turno ainda podem regularizar a situação eleitoral até esta quinta-feira, dia 27 de dezembro. A justificativa pode ser feita mediante o preenchimento de formulário a ser obtido gratuitamente nos cartórios eleitorais, nos postos de atendimento ao eleitor, no portal de internet do Tribunal Superior Eleitoral e na páginas do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará.

Além desse formulário, é preciso entregar a documentação que comprove a impossibilidade de comparecimento na votação. Esse requerimento de justificativa vai gerar um código de protocolo, e a partir disso, o eleitor conseguirá acompanhar o processo até a decisão final do juiz da zona eleitoral. A justificativa também pode ser feita pela internet, por meio do Sistema Justifica, disponível nas páginas do TSE ou do TRE.

Aqueles que não regularizarem a situação com a Justiça Eleitoral terão que pagar uma multa, que varia de R$ 3,50 a R$ 35,10. Além disso, não poderá obter passaporte ou carteira de identidade para receber vencimentos, remuneração, salário ou proventos de função ou emprego público. Sem contar que, se não justificar a ausência, o eleitor ficará impedido de se inscrever em concurso público e tomar posse em cargo ou função pública.

COM AGÊNCIA DO RÁDIO MAIS