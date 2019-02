Quiterianópolis registra chuva de 180 mm em 24 horas

O Ceará registrou, entre as 7h desta sexta-feira (15) e as 7h deste sábado (16), chuvas em mais de 100 municípios. Neste intervalo de 24 horas, os maiores acumulados foram registrados em dois postos pluviométricos do município de Quiterianópolis, localizado no Sertão Central e Inhamuns, com 180 mm (Posto Monteiro) e 125 mm (Posto Cruz).

A maior precipitação entre ontem e hoje foi a 2ª maior do ano até então. De quarta para quinta-feira desta semana, Quixeramobim registrou 206,7 milímetros.

A principal causa das precipitações mais intensas foi a atuação da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), que apresenta-se próximo à costa norte do Ceará, assim como a atuação de um Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (VCAN), que está posicionado sobre o sul do Estado do Maranhão.

Diante do atual cenário, a previsão do tempo atualizada indica céu nublado com eventos de chuva em todas as regiões do Estado. Já para este domingo (17), o Ceará terá nebulosidade variável (momentos ora de céu mais aberto, ora com cobertura de nuvens) com eventos de chuva principalmente no Centro-Sul.

Temperatura

As chuvas recentes provocaram ainda redução das temperaturas em determinados municípios. Em Jaguaruana, que costuma registrar as temperaturas mais elevadas do Estado, apresentou mínima de 18,8ºC, seguido de Tauá, com 19,7ºC. Em Fortaleza, a menor temperatura registrada entre ontem e hoje foi de 24,2ºC.

As máxima entre esta sexta e a manhã deste sábado ficaram com Tauá (34,5ºC) e Campos Sales (34,4ºC).