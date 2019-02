Quixadá ganha fábrica da Dakota que deve gerar mil empregos neste primeiro semestre

Quixadá deverá praticamente dobrar o numero médio de vagas de emprego criadas na região do Sertão Central neste primeiro semestre de 2019. Isso porque, o município agora sedia a unidade industrial da Dakota. O novo prédio da empresa foi inaugurado nesta terça-feira (19), com a participação do governador Camilo Santana. Os atuais 400 empregos mensais deverão passar de 1.000, com o novo empreendimento.

Há 24 anos no Estado atuando no segmento de calçados, o Grupo Dakota é parceiro antigo do Governo do Ceará e tem sua matriz instalada em Russas, no Vale do Jaguaribe, e filiais em Maranguape, na Região Metropolitana de Fortaleza, e Iguatu, no Centro Sul, além de Quixadá. Em seu discurso durante a solenidade, Camilo destacou a importância de se atrair grandes indústrias para o Ceará e agradeceu o compromisso da empresa em alavancar o número de empregos para o povo cearense.

“O Brasil atravessou uma crise econômica grave nos últimos anos. Agora a gente começa a ter esperança de retomar o crescimento do país. Quero fazer um registro da disposição do Grupo Dakota de, mesmo numa época de crise, ter acreditado neste empreendimento. Antes esta unidade funcionava em um prédio alugado, e agora dispõe de todo esse espaço. Esta fábrica vai gerar empregos para garantir o sustento de famílias. O que precisar ser viabilizado em melhorias a Dakota pode contar conosco”, disse o governador.

O chefe do Executivo foi recebido no evento de inauguração pelo presidente do Grupo Dakota, Romeu Lehnen, gerentes locais da empresa e colaboradores que já trabalham na fábrica de Quixadá. Também estiveram presentes na solenidade o secretário do Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Maia Júnior, o presidente da Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará (Adece), Eduardo Neves, o deputado estadual Osmar Baquit, o prefeito de Quixadá, Ilário Marques, dentre outras lideranças políticas e autoridades locais.

A Dakota investiu R$ 15 milhões no novo prédio industrial de 10.277,22 m2. Atualmente, os 400 colaboradores diretos na fábrica são responsáveis pela produção diária de 4.500 pares de calçados femininos. Para o presidente Romeu Lehnen, a expansão do empreendimento no Ceará é resultado da criação de um ambiente favorável aos negócios por parte do Governo e a mão de obra qualificada dos cearenses.

“Nossa empresa está há 42 anos buscando sempre produzir mais e melhor. Deste tempo, são 24 anos de Ceará e 12 de Quixadá. Hoje estamos realizando um sonho. Para que isso acontecesse, nós sempre tivemos apoio do Governo do Ceará e dos cearenses. Agradeço ao governador pela oportunidade, pela persistência de buscar o crescimento constante”, afirmou.

Após a cerimônia, o governador Camilo Santana conheceu as instalações da unidade, conversou com funcionários e almoçou no refeitório da Dakota junto aos colaboradores.



Oportunidades

A quixadaense Nataliele Buriti, 29, trabalha como revisora de qualidade na Dakota. Para ela, a expansão industrial na região é um benefício fundamental para a melhoria da qualidade de vida da população.

“É uma oportunidade muito boa ter uma fábrica grande aqui em Quixadá. Mais pessoas poderão ter chance de emprego, mais jovens vão estar no mercado de trabalho e também um melhor crescimento profissional em um lugar de ótima estrutura”, contou.

Investimentos em Quixadá

Camilo Santana aproveitou a participação no evento para anunciar novos investimentos para os moradores de Quixadá. Além de inaugurar a Areninha do município, o governador disse que assinará ordens de serviço para pavimentação da rodovia de acesso à nova fábrica e para reformar o acesso ao Santuário Imaculada Rainha do Sertão.

com Governo do Estado