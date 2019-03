Quixeramobim registra tremor de terra de magnitude 2,9

O sertão do Ceará voltou a apresentar intensa atividade sísmica nessa terça-feira (19) e quarta-feira (20), segundo dados do Laboratório Sismológico da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (LabSis/UFRN). Desta vez, o epicentro foi na cidade de Quixeramobim, que registrou dois tremores na terça e um nesta quarta. De domingo a segunda-feira, foram cinco tremores na cidade de Boa Viagem.

De acordo com os engenheiros do Labis/UFRN, até o fim da manhã desta quarta, já foram registrados mais de 70 eventos na estação de Pedra Branca (NBPB), a aproximadamente 50 km do epicentro, São Joaquim, localidade de Quixeramobim, no Sertão Central do Estado.

Os técnicos do LabSis/UFRN afirmaram que os dois primeiros eventos de terça ocorreram às 8h19, de magnitude 2,3 e, em seguida, às 10h14, de magnitude 2,0. Nesta quarta, de acordo com os especialistas, ocorreu o maior tremor até agora, de magnitude 2,9, por volta das 7h32. Esses eventos foram registrados por diversas estações da Rede Sismográfica Brasileira operadas pela UFRN.

O laboratório informou que conversou com a Defesa Civil de Quixeramobim. O órgão confirmou que os tremores de terra vêm sendo sentidos principalmente na localidade de São Joaquim. A localização preliminar do evento de quarta mostra que o mesmo ocorreu a menos de 5 km dessa localidade.

Os técnicos afirmam também que em situações semelhantes, não é possível prever como essa atividade sísmica vai evoluir, podendo diminuir ou até mesmo aumentar.