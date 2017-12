Radares nas BRs: Fiscalização é intensa e multa chegará a R$ 1,5 mil e 7 pontos na carteira

Os motoristas que se preparam para pegar as estradas estaduais e federais no feriadão do réveillon precisam ficar atentos. Embora os fotossensores estejam desligados nas BRs, a fiscalização está sendo feita com radares móveis e as viaturas que se localizam em diferentes trechos das rodovias que cortam as cidades da Região Metropolitana de Fortaleza e do Interior do Ceará.

Quem abusar da velocidade ou negligenciar com a sinalização, segundo o Inspetor da PRF, Alexsandro Batista, pode voltar pra casa com uma multa que pode chegar a R$ 1.500,00 e 7 pontos na carteira, no caso de ultrapassagem em faixa contínua.

Alexsandro, em entrevista, nesta quinta-feira, 28, ao Jornal Alerta Geral (FM 104.3 – Expresso Grande Fortaleza + 22 emissoras no Interior), recomendou prudência e cuidados aos motoristas e afirmou que, quem abusar da velocidade, vai ser flagrado. O inspetor da Polícia Rodoviária Federal chama ainda atenção para buracos em trechos da BR 116, na Região do Vale do Jaguaribe, e as preocupações que os motoristas devem ter na BR 222, na Região da Serra Grande.

