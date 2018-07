Raimundo Fagner é o mais novo cidadão cratense

Devido aos seus serviços relevantes na área da música, arte e cultura, o cantor e compositor Raimundo Fagner Cândido Lopes recebeu em sessão solene realizada na última sexta-feira, 13, na Câmara Municipal do Crato, o Título de Cidadão Cratense. O pedido partiu o vereador Dr. Mauricio Almeida.

A solenidade, presidida pelo prefeito Zé Ailton Brasil, contou com a presença do presidente do Legislativo, Florisval Coriolano, dos vereadores Bebeto Anastácio, Tico da Serrinha, Thiago Esmeraldo, Professor Gilson, Ticiana de Guer, Vicência Leandro, Antônio de Mano, Adil, Jales Veloso, Nando Bezerra, do deputado federal Cabo Sabino e de muitos fãs do cantor, que lotaram a galeria da Câmara Municipal.

O propositor do título, Dr. Mauricinho, fez uma homenagem ao cantor, relembrando os grandes momentos da carreira dele. “Quem nunca dançou uma canção apaixonada de Fagner?”, perguntou muito emocionado parlamentar. “Além das músicas apaixonadas, ele foi grande intérprete da obra de Luiz Gonzaga e de Patativa do Assaré”, relembrou. Por fim, ele pediu que, quando o cantor pudesse, gravasse uma versão do hino de sua mais nova cidade, o Crato.

Fagner, por sua vez, agradeceu o carinho da homenagem do título e da acolhida. “Sou cercado de carinho e emoção por tudo que vocês fazem e por tudo que vivi”. Ele contou que muitas vezes esteve na cidade, ainda menino. Depois quando cantor. A primeira vez que encontrou Patativa do Assaré foi na Princesa do Cariri. “Aqui conheci o Patativa do Assaré. Cheguei num hotel e ele me trancou num quarto e disse: – estou brigado com Luiz (Gonzaga) e vou mandar o recado por você. E eu cantei Vaca Estrela e Boi Fubá”, contou.

O cantor finalizou suas palavras agradecendo ao prefeito. “Obrigada por estar pisando no seu pedaço”, dizendo ainda “vou guardar com muito carinho esse dia e retribuir com o que se fazer de melhor, fazendo um grande show amanhã”. A plateia aplaudiu bastante.

Após todas as palavras dos vereadores parabenizando e dando boas vindas ao novo irmão cratense, o prefeito Zé Ailton parabenizou a Casa pela iniciativa, em especial o Dr. Mauricinho. Falou da importância daquele título, em um momento em que a cidade se prepara para sua maior festa. “Temos muito orgulho de recebê-lo como cidadão cratense. Que você possa voltar por muitos anos para vivenciar e cantar nessa cidade”, finalizou o prefeito.

A solenidade contou ainda a participação de fãs, que homenagearam o cantor, e finalizou com o hino do Brasil tocado por um sanfoneiro. Após pedido dos fãs, Fagner cantou Vaca Estrela e Boi Fubá.

Com informação da A.I