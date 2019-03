Raio e videomonitoramento chegam a Viçosa do Ceará neste sábado

O Governador Camilo Santana, acompanhado da cúpula da segurança pública, entrega, neste sábado (23), às 9 horas, a unidade da Companhia de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) e o sistema de videomonitoramento para a cidade de Viçosa do Ceará. O município da Serra da Ibiapaba é o 41º a receber o efetivo do CPRaio e integra a lista das 44 cidades do Interior e da Região Metropolitana de Fortaleza com o sistema de câmeras integradas à Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops) da SSPDS.

O Raio chega a Viçosa do Ceará com 29 policiais militares, com auxílio de uma viatura e 12 motocicletas equipadas para dar suporte à atuação dos profissionais. Ao todo, incluindo Fortaleza, são 2.350 profissionais atuando no Batalhão especializado. Já a frota do Raio possui 74 viaturas e 1.340 motocicletas. Os profissionais que atuam no Raio passam por uma série de capacitações que incluem aulas práticas de pilotagem de motocicleta, tiro policial, defesa pessoal e técnicas policiais especiais, entre outras disciplinas que preparam seus participantes para pilotar motocicletas policiais com alto grau de destreza e segurança durante ações e operações de patrulhamento tático da Polícia Militar do Ceará (PMCE).

Já o sistema de videomonitoramento na cidade serrana vai contar com 16 equipamentos de captura de imagens, todos instalados em pontos estratégicos do município. As câmeras de alta performance são capazes de realizar giros de 360 graus, com visão noturna, além de identificar veículos furtados e roubados através da leitura de placas. O sistema de videomonitoramento do Estado está em 44 municípios do Interior.

Serviço:

Raio e videomonitoramento em Viçosa do Ceará

Data: 23 de março de 2018 (sábado)

Horário: 9 horas

Local: Rua Dr. Osmar de Paiva, s/n – Viçosa do Ceará (Praça General Tibúrcio)

COM SSPDS