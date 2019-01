Reajuste do servidor de Caucaia será votado nesta terça

Posted on

Atendendo a solicitação do prefeito Naumi Amorim, a Câmara de Vereadores realiza nesta terça-feira, 29, sessão plenária para votar o reajuste do funcionalismo público municipal de Caucaia. Trata-se de um encontro extraordinário, já que o Legislativo está em recesso.

A votação acontecerá apenas cinco dias após a Mesa Municipal de Negociação Permanente (MMNP) definir o reajuste em 3,75%. O colegiado é composto pela alta cúpula fiscal da Prefeitura e por representantes do Sindicado dos Servidores Municipais de Caucaia (Sindsep).

A urgência em apreciar a matéria é amparada na tentativa de a Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e Orçamento (Sefin) efetuar o pagamento já na folha de janeiro.

O reajuste, porém, não será concedido aos professores da rede municipal de ensino. A categoria tem direito a índice diferenciado, acima do definido para as demais áreas. O percentual ainda será definido. Por ora, a gestão realiza estudos de impacto no erário.