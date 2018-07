Realizada oficialmente, abertura da Expocrato 2018

Foi realizada, na noite deste domingo, a abertura oficial da Exposição Centro Nordestina de Animais e Produtos Derivados (Expocrato), no Parque Pedro Felício Cavalcanti. Com a nova estrutura, mais ampla e moderna, a solenidade de abertura aconteceu em local diferente das últimas edições, desta vez no picadeiro central, contando com a participação de autoridades e visitantes.

O presidente do Núcleo Gestor da Expocrato, Luiz Gonzaga de Melo Neto, deu início as falas das autoridades relatando da nova era que a agropecuária caririense está vivendo, com a inauguração do novo parque. Reconheceu a dedicação de toda a equipe do grupo gestor e dos trabalhadores da obra, “Para que a Expocrato chegasse no dia de sua abertura recebendo todos os expositores de forma satisfatória”. Como ele afirmou, foi tempo recorde a construção da nova infraestrutura e também a acomodação dos expositores e animais.

Representando todos os prefeitos da região, Arnon Bezerra parabenizou a realização da feira, cumprimentando o representante do Governo do Estado, o secretário da Agricultura, Pesca e Aquicultura Euvaldo Bringel, “Mostrar o que o Cariri, sobretudo o Ceará é capaz, em um espaço de tempo tão pequeno fazer uma modificação tão grande que o produtor rural precisa”.

Os parabéns se estenderam para o prefeito Zé Ailton, “por todo empenho e amor dedicado ao Crato”. Para ele, o Cariri tem mostrado sua força para o Brasil inteiro, através dos grandes eventos que tem realizado, como Festa de Barbalha, Vaquejada de Juazeiro e, agora, Expocrato. Mas que esta última “é de onde sai a inspiração para a realização dos eventos, pela grandiosidade e tradição”. Disse Arnon.

O prefeito Zé Ailton Brasil, anfitrião da exposição, deu as boas-vindas a todos os presentes e em seguida agradeceu aos que se empenharam para que a feira fosse um sucesso, desde às obras de reforma do parque: Governo do Estado, Câmara Municipal do Crato e toda equipe do executivo. Ele falou da importância do espaço para a economia de toda a região e que “o parque não é uma conquista somente do Crato, mas de todas as cidades”.

Destacou também as obras que o Governo Municipal tem realizado para potencializar a economia do município, bem como melhorar a qualidade de vida da população, como o projeto Caminhos do Crato. “Agora o nosso maior desafio será utilizar este espaço o ano inteiro, trazendo pra cá as feiras de animais, da agricultura familiar e de artesanatos, além de outros eventos”, disse o prefeito Zé Ailton, completando que em breve deverá ser realizada uma reunião para discutir essas ações.

Representando o Governo do Estado, o secretário da Agricultura, Pesca e Aquicultura Euvaldo Bringel falou a atuação de Zé Ailton para a viabilização da reforma do parque, “visitando diariamente as obras para que tudo saísse no tempo certo”. Reiterando a fala do gestor municipal, Bringel sugeriu que o parque abrigue, além de do calendário de feiras e eventos da região, realizar um evento semanal para as famílias, a exemplo do que acontece no Parque do Cocó, na capital. Em especial, agradeceu a população cratense “que acolhe todos os visitantes e expositores, fazendo que, ano a ano, a Expocrato seja maior, só cresça”.

Ele destacou, ainda, a infraestrutura do parque, “oferecendo conforto para visitantes e expositores. São mais de 200 banheiros, dormitórios para tratadores, espaço de triagem para os animais dentre outras coisas, garantindo que este seja o maior e melhor parque de exposição do Nordeste”.

A solenidade contou com a participação do vice-prefeito, André Barreto e do secretariado municipal; os vereadores Ticiana, Vicência, Guri, Professor Gilson, Dr. Mauricinho, Bebeto Anastácio, Antônio de Mano, Florisval Coriolano, Thiago Esmeraldo, Fernando Brasil e Pedro Lobo; o secretário de desenvolvimento agrário, Diassis Diniz; o secretário executivo da SDA, José Leite; a representante do Agropolos, Ana Tereza; o presidente da Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Ceará (Adagri), Jaime Júnior; prefeitos e vereadores caririenses; e representantes de entidades.