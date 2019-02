Receita abre consultas de restituição do IR nesta sexta-feira

A Receita Federal abre nesta sexta-feira (8) as consultas para restituição residual de 2008 a 2018 do Imposto de Renda para pessoas físicas. Ao todo, 142.698 contribuintes receberão R$ 401 milhões, sendo, destes, 204 milhões referentes ao IR 2018, sendo pagos a 77.211 contribuintes.

O pagamento será feito em 15 de fevereiro e o contribuinte pode acessar a página da Receita ou ligar para o Receitafone 146.

O contribuinte pode, ainda, acessar o extrato da declaração e ver se há inconsistências de dados. Nesse caso, a pessoa pode fazer a correção pela entrega de declaração retificadora.

A restituição ficará disponível no banco durante um ano e, caso o contribuinte não fizer o resgate nesse prazo, deverá fazer o pedido pela Internet, mediante o Formulário Eletrônico, ou diretamente no e-CAC, no serviço Extrato do Processamento da DIRPF.

Consulte aqui sua situação.