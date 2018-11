A Receita Federal divulgará nesta terça-feira (27), às 10h30, o resultado da arrecadação federal de outubro. O chefe do Centro de Estudos Tributários e Aduaneiros do Fisco, Claudemir Malaquias, comentará os dados em entrevista coletiva às 11 horas.

Pesquisa do Projeções Broadcast com 12 instituições financeiras indica que as estimativas para a arrecadação vão de R$ 110,942 bilhões a R$ 136 bilhões. A mediana encontrada no levantamento é de R$ 127,129 bilhões.

Com informações Noticias ao Minuto