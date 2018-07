Receita libera consulta a 2º lote de restituição do Imposto de Renda 2018 na próxima segunda

Estará disponível a partir das 9 horas da próxima segunda-feira, 9, a consulta ao segundo lote de restituições do Imposto de Renda 2018, segundo informou a Receita Federal. Também estão no lote restituições de 2008 a 2017 que haviam caído na malha fina e foram regularizadas.

Como checar?

Para saber se teve a declaração liberada, o contribuinte deve acessar o site da Receita ou ligar para o Receitafone, no número 146.

Quando é o pagamento?

As restituições de 3.360.917 contribuintes, que totalizam R$ 5 bilhões, serão pagas no dia 16 deste mês. O dinheiro será depositado na conta bancária indicada pelo contribuinte ao fazer a declaração. Segundo a Receita, do total dos contribuintes que receberão nesse lote, 3.358 são idosos acima de 80 anos, 49.796 têm entre 60 e 79 anos de idade, 7.159 têm alguma deficiência física ou mental ou doença grave e 1.120.771 têm no magistério sua maior fonte de renda. O valor é corrigido pela Selic (taxa básica de juros), mas, após cair na conta, não recebe nenhuma atualização. A correção pela Selic vai de 2,04% (correspondente a 2018) a 104,16% (correspondente a 2008).

Não pagaram. E agora?

Caso o valor não seja creditado, o contribuinte poderá contatar pessoalmente qualquer agência do Banco do Brasil ou ligar para a Central de Atendimento: 4004-0001 (capitais), 0800-729-0001 (demais localidades) e 0800-729-0088 (telefone especial exclusivo para deficientes auditivos).

Quando serão liberados os próximos lotes?

A restituição do IR 2018 será feita em sete lotes, no período de junho a dezembro. Veja a seguir o calendário de pagamento:

– 1º lote: 15 de junho

– 2º lote: 16 de julho

– 3º lote: 15 de agosto

– 4º lote: 17 de setembro

– 5º lote: 15 de outubro

– 6º lote: 16 de novembro

– 7º lote: 17 de dezembro

Com informações Uol Notícias