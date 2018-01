Receita libera consulta a lote de restituições de Imposto de Renda na segunda (8)

A Receita Federal abrirá na segunda-feira (8), às 9h, a consulta ao lote multiexercício de restituição do Imposto de Renda da Pessoa Física.

A consulta contemplará as restituições residuais -declarações que estavam presas na malha fina- referentes aos anos de 2008 a 2017. As declarações estavam presas devido a incorreções ou inconsistências nas informações prestadas pelos contribuintes, com a retificação, o dinheiro é liberado. As restituições serão corrigidas pela Selic.

Mais de 165 mil contribuintes serão contemplados. Os depósitos, que somam R$ 310 milhões, serão feitos no dia 15 de janeiro.

Com informações FolhaPress