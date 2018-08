Receita libera consulta ao 3º lote da restituição do IR

A Receita Federal liberou, nesta quarta-feira, a consulta ao terceiro lote de restituições do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) de 2018 (ano-calendário 2017). Segundo a Receita, este lote vai incluir 2.852.737 contribuintes, totalizando R$ 3,6 bilhões em devoluções (incluindo lotes residuais de anos anteriores). Considerando somente as restituições específicas de 2018, serão contempladas 2.806.075 pessoas, no total de R$ 3,46 bilhões.

Para saber se teve a declaração liberada, o contribuinte deverá acessar a página da Receita Federal na internet ou ligar para o Receitafone 146. É preciso informar o CPF

Uma vez com o dinheiro em mãos, os especialistas são categóricos: é fundamental usar a quantia para pagar as dívidas, dando prioridades para aquelas que são consideradas mais caras. Só depois é possível decidir se aproveita o dinheiro extra para fazer um investimento ou comprar algum item de consumo. Para os investimentos, dizem os especialistas, o primeiro passo é criar um fundo de emergência. Neste caso, o dinheiro precisa ser destinado a aplicações seguras e que possam ser resgatadas rapidamente. Quer conferir um guia completo sobre como utilizar da melhor forma o dinheiro da restituição?

Neste lote, ainda restarão algumas pessoas com prioridade de recebimento: 5.493 idosos acima de 80 anos, 43.345 cidadãos entre 60 e 79 anos, 7.913 pessoas com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave, e 77.492 profissionais cuja maior fonte de renda é o Magistério.

Depósito do dinheiro

O dinheiro estará disponível para retirada nos bancos no próximo dia 15. A quantia será depositada na conta indicada pelo contribuinte na declaração de ajuste anual.

Se a pessoa tiver sido incluído neste lote, mas o dinheiro não estiver creditado no dia 15 na conta indicada por ela, será preciso procurar uma agência do Banco do Brasil ou ligar para a central de atendimento da instituição por meio dos telefones 4004-0001 (capitais), 0800-729-0001 (demais localidades) e 0800-729-0088 (telefone especial exclusivo para deficientes auditivos).

Neste caso, o interessado poderá agendar o crédito em conta-corrente ou poupança, em seu nome, em qualquer outro banco.

Correção dos valores

A restituição do IRPF 2018 referente ao terceiro lote virá corrigida em 2,58%, de acordo com a variação da taxa básica de juros, a Selic, de maio a agosto deste ano.

Nesta leva, também estarão incluídas devoluções residuais dos exercícios de 2008 a 2017. Essas restituições serão pagas com correções que vão variar de 10,41% a 104,70%, dependendo do ano.

Confira o calendário de pagamento bancário das próximas restituições:

3º lote – 15/08/2018

4º lote – 17/09/2018

5º lote – 15/10/2018

6º lote – 16/11/2018

7º lote – 17/12/2018

A consulta é sempre liberada uma semana antes.

Com informação do Jornal O Globo