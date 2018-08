Receita paga nesta quarta lote de restituições

A Receita Federal deposita nesta quarta (15) a restituição do Imposto de Renda 2018 para 2,85 milhões de contribuintes. O valor entra na conta indicada ao enviar a declaração. Além de contribuintes com prioridade, estão neste lote os que enviaram a declaração até 12 de abril.

No Ceará, a Receita pagará, neste lote, R$ 83.123.806,36 para 53.267 contribuintes. Desse total, 96%, ou 52.147 são declarantes do imposto de renda da pessoa física 2018, totalizando R$ 79,7 milhões, a ser restituídos com correção pela taxa Selic de 2,58%, desde maio de 2018. Para as 1.120 declarações restantes, referentes a declarações entregues entre 2017 e 2008, que totalizam R$ 3,410 milhões, o índice de atualização monetária varia entre 10,41% (2017) e 104,7% (2008).

Em todo o Brasil, serão liberados R$ 3,6 bilhões. Do total, R$ 342 milhões são para pessoas com prioridade, entre elas 5.493 idosos acima de 80 anos, 43.345 entre 60 e 79 anos e 7.913 pessoas com deficiência física ou mental ou doença grave. Outros 77.492 cidadãos cuja principal fonte de renda é o magistério também recebem com prioridade.

O lote também acerta a restituição para quem esteve na malha fina desde 2008 e só agora conseguiu sair.

O pagamento terá correção pela taxa básica de juros da economia, a Selic. Para quem declarou neste ano, a correção é de 2,58%. Quanto mais antiga, maior a correção.

A restituição fica no banco por um ano. Se não resgatar no prazo, terá de pedir os valores pelo site da Receita.

Se o dinheiro não for creditado, a pessoa pode ir a uma agência do Banco do Brasil ou ligar para a Central de Atendimento por meio dos telefones 4004-0001 (capitais), 0800-729-0001 (demais localidades) e 0800- 729-0088 (exclusivo para deficientes auditivos).

Com informação da Folhapress