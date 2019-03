Recuperação de crédito cai 4,1% em fevereiro, aponta pesquisa

O indicador de recuperação de crédito – obtido a partir da quantidade de exclusões dos registros de inadimplentes da base da Boa Vista – registrou em fevereiro redução de 4,1% contra janeiro, de acordo com dados dessazonalizados. O indicador também apontou queda de 0,6% no acumulado em 12 meses (março de 2018 até fevereiro de 2019 frente aos 12 meses antecedentes). Na comparação com o mesmo mês de 2018 houve diminuição de 6,9%.

Em termos regionais, o acumulado em 12 meses apresentou alta apenas na região Sul (3,1%). Em sentido oposto, a região Centro-Oeste foi o principal desempenho negativo (-3,8%), seguido do Norte (-3,5%), Nordeste (-2,8%) e Sudeste (-0,2%).

Os últimos resultados do indicador de recuperação de crédito revelam o início de um processo de estabilização da inadimplência, após longo período de queda. Ainda assim, espera-se que com a diminuição da desocupação e evolução na renda, as famílias encontrem situação financeira mais favorável, que permitirá uma evolução mais consistente no indicador em 2019.