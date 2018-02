Rede hidráulica: Em Jericoacoara, 90% dos poços são irregulares segundo Arce

Entidades do estado, município e de âmbito federal iniciam nesta segunda-feira (19), a operação “Abraço Jeri e Cuido do Meio Ambiente”, de combate às irregularidades na rede hidráulica de Jericoacoara, como o mau uso do sistema de esgoto e à exploração de recursos hídricos pelos próprios moradores e empresários.

Segundo a Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará (Arce), um dos órgãos participantes da operação, o objetivo é antever problemas iminentes relacionados às práticas irregulares, que podem prejudicar a imagem e o bom uso da praia de Jericoacoara.

De acordo com os trabalhos realizados pela Arce, cerca de 700 imóveis, entre empreendimentos, residências, hotéis, restaurantes e pousadas, têm rede coletora de esgoto exposta, não interligada, que pode acabar contaminado o lençol freático.

A primeira fase da operação contará com campanha e ações de conscientização do uso correto de recursos naturais e preservação do meio ambiente, na praia de Jeri. Representantes das entidades também vão realizar visitas aos empreendimentos e promover reuniões entre autoridades, empresários, comunidade e associações de moradores.

A operação “Abraço Jeri e Cuido do Meio Ambiente” tem como participantes a Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece), Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (Cogerh), Agência Reguladora do Estado do Ceará (Arce), Superintendência do Meio Ambiente do Ceará (Semace), Ministério Público do Ceará, Instituto Chico Mendes (ICMBio), além da Prefeitura de Jijoca de Jericoacoara e entidades locais.

Serviço

Operação

De 19 de fevereiro a 2 de março – A Vila recebe ações educativas e de mobilização para o alerta ao descarte correto do esgoto e ao uso responsável da água. O atendimento da Cagece e a Cogerh acontece no Pólo de Atendimento à Criança e ao Adolescente de Jericoacoara.

De 5 a 20 de março – Imóveis com irregularidades estarão passivos a fiscalização e multa.

Com informações G1