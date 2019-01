Reflexos negativos dos cortes do Bolsa Família impactam Economia, Saúde, Educação e Segurança Pública

Entre dezembro de 2018 e janeiro de 2019, o Governo Federal cortou mais de 20 mil pagamentos do Bolsa Família no Ceará. Essa foi a maior redução desde abril do ano passado. Hoje pouco mais de 1 milhão famílias recebem o benefício nos 184 municípios do Estado.

Atualmente, o valor médio destinado às famílias no Estado é de R$ 187.

Os reflexos negativos dos cortes, tendem a aumentar – impactando áreas como Economia, Saúde, Educação e até Segurança Pública. De acordo com estudo inédito realizado em todos os municípios brasileiros pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), as taxas de homicídio e de hospitalizações por agressões tendem a diminuir em locais onde a cobertura do programa é ampla e contínua.

No Ceará, a redução nas taxas foi de até 35% entre os municípios com 70% ou mais da população recebendo o auxílio, entre 2004 e 2012.

A Câmara Federal e o Senado irão eleger, nesta sexta-feira, 1º, os comandos das duas Casas legislativas. A votação para a Mesa Diretora é secreta. Além da presidência, estão em disputa a primeira e segunda vice-presidência das Casas, quatro secretarias e as respectivas quatro suplências.

Posse dos deputados

Os deputados federais serão empossados às 10h desta sexta-feira, 1º. Candidatos que não têm apoio de legendas também podem se candidatar. O registro das candidaturas poderá ser feito até as 17h.

Desse modo, o deputado federal eleito Heitor Freire (PSL) estima, em entrevista nesta quarta-feira (30), ao Jornal Alerta Geral (Rádio FM 104.3 – Expresso Grande Fortaleza + 26 emissoras no Interior), que o PSL chegará a 60 deputados e terá a maior bancada do Congresso.

