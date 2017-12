Reforço na segurança: Camilo empossa 1305 novos policiais

O Governo do Ceará segue com o cronograma de graduação dos aprovados no último concurso para a carreira de praça da Polícia Militar do Estado do Ceará. Nesta quinta-feira (28), o governador Camilo Santana empossa 1.305 novos soldados, em solenidade a partir das 9 horas, no Centro de Eventos do Ceará.

Esta é a segunda turma de aprovados no concurso público de 2016 formados pela Academia de Estadual de Segurança Pública do Ceará (Aesp/CE). A primeira turma – com outros 1.350 concludentes – está nas ruas; e a terceira turma iniciou o curso de formação profissional.

A meta do Governo do Ceará é ter os 4.200 novos policiais reforçando o policiamento nas ruas ainda no primeiro semestre de 2018.

Serviço

Formatura da segunda turma da PM

Data: 28/12/2017

Hora: 9 horas

Local: Centro de Eventos do Ceará (Washington Soares, 999, Edson Queiroz), entrada pelo Portão B.

Com informações Governo do Estado do Ceará