Reforma da Previdência deve ser tocada por próximo governo, diz Eunício

O presidente do Senado, Eunício Oliveira (MDB-CE), afirmou nesta terça-feira (6) ver muita dificuldade em o Congresso aprovar algo da reforma da Previdência ainda em 2018.

“A reforma tem que ser encaminhada pelo presidente eleito, por sua equipe, traduzindo qual o sentimento que vem das ruas”, afirmou Eunício, lembrando o curto prazo de atividades do Congresso em 2018, cerca de um mês e meio.

Jair Bolsonaro (PSL) disse, em entrevistas, acalentar a esperança de que algo da reforma fosse aprovado ainda na gestão de Michel Temer (MDB). Ele citou como exemplo uma leve alteração na idade mínima para aposentadoria.

Eunício, que não foi reeleito e deixa o Senado em janeiro, afirmou que alterações na Constituição devem ser feitas com parcimônia para que ela não se transforme em uma colcha de retalhos.

“É preciso paciência.”

As declarações do presidente do Senado foram dadas na chegada ao Congresso, onde ele participa, ao lado de Bolsonaro e de outras autoridades, de sessão comemorativa dos 30 anos da Constituição.

Com informação da Folha de S.Paulo