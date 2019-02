Reforma da Previdência enfrenta dificuldades: governo precisa detalhar regras para militares

O Governo Federal ainda está bem distante dos 308 votos necessários para aprovar a Proposta de Emenda Constitucional (PEC) da reforma da Previdência. Antes disso, a PEC deve passar, ainda, pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ), onde deve enfrentar mais um longo caminho para aprovação.

Os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida, no Bate Papo Político desta terça-feira (26), no Jornal Alerta Geral (Rádio FM 104.3 – Expresso Grande Fortaleza + 26 emissoras no Interior), analisaram as dificuldades da principal reforma proposta pelo governo, destacando, ainda, a necessidade de se detalhar as regras para os militares.

Acompanhe a análise completa: