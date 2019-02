O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, almoçou nesta quarta-feira (27) com o ministro da Economia, Paulo Guedes, e com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. O objetivo do encontro foi discutir o andamento da reforma da Previdência (PEC 6/2019) no Congresso e reafirmar a busca do diálogo sobre a matéria.