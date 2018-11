Reforma trabalhista fez despencar número de novas ações na Justiça, diz TST

A reforma trabalhista, que completará um ano de vigência na próxima semana, fez despencar o número de novas ações e reduziu o acervo de processos antigos pendentes de solução na Justiça trabalhista. A avaliação foi divulgada pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST). Entre janeiro e setembro deste ano, o número de novas ações trabalhistas caiu 36%, na comparação com o mesmo período do ano passado.

