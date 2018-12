Região do Cariri do Ceará registra chuva de até 110 milímetros

Municípios do Cariri voltaram a registrar chuvas no intervalo entre as 7h dessa sexta-feira (7) e as 7h deste sábado (8), conforme a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

As maiores precipitações da região foram em Milagres (110 milímetros), Crato (52 milímetros), Barbalha (41 milímetros) e Juazeiro do Norte (40 milímetros). Os dados do intervalo das últimas 24 horas ainda são parciais e devem ser atualizados o longo do dia.

Houve também precipitações nos municípios de Lavras da Mangabeira (37 milímetros) e Várzea Alegre (21 milímetros). Outras regiões do estado também receberam chuvas como Santa Quitéria (Região Norte do Estado) com 51 milímetros, Ipaumirim (Centro-Sul) com 45 milímetros e Ipueiras na Região da Ibiapaba com 38 milímetros.

Com as precipitações das últimas 24 horas ruas e avenidas ficaram inundadas. Avenida Leão Sampaio que liga Juazeiro do Norte e Barbalha ficou cheio de água. Trânsito ficou complicado.

O Canal que fica na Avenida Padre Cícero no Crato ficou cheio. E o Triângulo Crajubar que liga os municípios de Juazeiro do Norte, Crato e Barbalha, também ficou comprometido por causa do acúmulo de água.

Segundo a Funceme, as chuvas ocorrem pois os sistemas indutores de precipitações – Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) e o Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (VCAN) – continuam interagindo e provocando nebulosidade. Ambos os sistemas são comuns neste período.

Para o sábado (8) e o domingo (9), a Funceme indica nebulosidade variável com eventos de chuva em todas as regiões cearenses, porém, sem distribuição regular e contínua em todos os municípios.