Região do Cariri registra redução de homicídios pelo terceiro mês consecutivo

Uma redução de 7% no índice de homicídios foi registrada durante o mês de fevereiro na Área Integrada de Segurança 19 (AIS 19), que abrange 25 municípios caririenses. Em 2018, foram contabilizados 24 homicídios, enquanto em 2017 foram registrados 26 crimes dessa natureza no segundo mês do ano.

Fevereiro é o terceiro mês consecutivo em que a AIS 19 registra queda no índice de homicídios. Em janeiro de 2018, a redução foi de 35%, sendo registrado nesse período um total de 22 crimes contra a vida. Em janeiro de 2017, esse número chegou a 34. Em dezembro de 2017, a redução foi de 64%, uma vez que foram registrados 14 homicídios, 25 a menos do que as mortes registradas em dezembro de 2016. Vale ressaltar que esta foi a maior redução de homicídios registrada em 2017 no cariri cearense.

De acordo com o comandante do 2º BPM, Major Luciano Rodrigues, os dados estatísticos, embora sejam parciais, pois ainda serão consolidados pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), apresentam-se como positivos, pois cada vida salva contribui para a melhoria da segurança pública como um todo. “A Polícia Militar tem atuado diuturnamente no combate à criminalidade. Essa é forma de demonstrar nosso compromisso com o bem estar da população da Região do Cariri”, destaca o Oficial.

A maior cidade do interior do estado, Juazeiro do Norte, também apresentou redução nos homicídios em fevereiro. O percentual de queda é de 10% quando comparado ao mesmo período do ano anterior. Em fevereiro de 2017 foram registrados 10 homicídios, sendo que em 2018 esse número caiu para 9.

Segundo o comandante da 1ª Companhia do 2º BPM (Juazeiro do Norte), Major Adailton da Silva, em fevereiro houve uma modificação na dinâmica de distribuição do policiamento motorizado em relação aos diversos bairros da cidade. O objetivo é contemplar, de forma equitativa, toda a cidade de Juazeiro do Norte.

Com informações da Polícia Militar