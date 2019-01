Chuvas dos meses de dezembro e parte de janeiro fazem agricultores ficarem em alerta com ataques de lagartas que estão devorando toda a plantação, Tauá e na Região do Inhamuns. De acordo com o correspondente

do Jornal Alerta Geral (Rádio FM 104.3 – Expresso Grande Fortaleza + 26 emissoras no Interior), Alverne Lacerda, muitos agricultores terão que replantar, pois o que nasceu a lagarta comeu.

