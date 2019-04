Região dos Inhamuns recebe boas chuvas desde novembro, destaca Alverne Lacerda

A quadra chuvosa desde novembro no município de Tauá e na Região dos Inhamuns vem recebendo boas chuvas. E no período do mês de março, o corresponde do Jornal Alerta Geral, Alverne Lacerda, em sua participação no programa desta segunda-feira (1º), alertou que as chuvas intensificaram e que no mês de novembro até agora está sendo de boas chuvas em várias regiões e municípios do Ceará.

Alverne relatou, também, que está localizado em Tauá o maior plantio de jerimuns do Estado do Ceará. E relatou a história de um agricultor que plantou 80 tarefas de jerimuns de leite. “Um casamento perfeito”, afirma o correspondente.

