Região Jaguaribana e Metropolitana de Fortaleza registram maiores chuvas neste sábado

Até as 13 horas deste sábado, a Fundação Cearense de Meteorologia (Funceme) registrou chuvas em 58 municípios do Estado, sendo que as maiores precipitações aconteceram em municípios da Região Jaguaribana e da Região metropolitana de Fortaleza.

A maior aconteceu em Itaiçaba com 57,5 mm, seguido por Aquiraz com 57 mm. Em Fortaleza choveu 50 mm e no Eusébio também 50 mm. Seguem Morada Nova (48.8 mm) Amontada (46 mm), Pentecoste (44 mm), São Gonçalo do Amarante (40.8 mm) e Pacatuba (40.8mm).

Em Fortaleza, houve registros de alagamentos na Avenida Desembargador Moreira, no cruzamento com a Avenida Pontes Vieira, e em outros pontos da cidade, mas sem maiores transtornos. A previsão para este domingo , 10, é de nebulosidade variável com chuvas isoladas na faixa litorânea e no sul do estado. Nas demais regiões, há possibilidade de chuva.