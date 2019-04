Região Metropolitana de Fortaleza apresenta tempo fechado na tarde desta segunda-feira

A manhã desta segunda-feira (1º) amanheceu com tempo aberto na maior parte da capital cearense, mas como observado nos últimos meses, o clima fechou durante a tarde e a previsão é de chuva para toda Região Metropolitana de Fortaleza.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) já havia alertado “perigo potencial” de chuvas intensas para Região Nordeste durante todo final de semana até esta segunda-feira. Fortaleza registra pancadas de chuva desde o início da noite de domingo.

Segundo a Funceme, a previsão do tempo para hoje e esta terça-feira (2), é de céu nublado com eventos de chuva em todas as macrorregiões. As precipitações devem atingir mais de 50% da área sob previsão. Já para quarta-feira (3), a previsão é de céu com nebulosidade variável e pancadas chuva.

Balanço das últimas 24h

As últimas 24h foram de chuva em todas as macrorregiões do Ceará. No intervalo entre as 7h deste domingo (31) e as 7h desta segunda-feira (1º) já foram informados registros em 132 municípios. Os maiores acumulados, até agora, foram em Camocim (140 mm), Chaval (135 mm), Coreaú (126 mm) e Amontada (120 mm).