Região Norte do Ceará registra fortes precipitações nesta segunda-feira (4)

O município de Graça, na região da Ibiapaba, teve a maior chuva das últimas 24 horas no Ceará. Segundo a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), foram registrados 78 mm de precipitação no município, entre as 7h de domingo (3) e as 7h desta segunda-feira (4).

Limoeiro do Norte, na região do Jaguaribe, com 67 mm, e Pacujá, com 62 mm, aparecem em seguida. O maior volume de chuvas em Fortaleza e Região Metropolitana foi registrado na Capital (34 mm), seguido de Beberibe (21,5 mm) e Aquiraz (11 mm).

+ A previsão para esta segunda-feira é de nebulosidade variável com chuvas isoladas. Para a terça-feira (5), a Funceme indica nebulosidade variável com chuvas isoladas na faixa litorânea, na Ibiapaba e na região Jaguaribana. Nas demais regiões, céu parcialmente nublado.

Segundo boletim da Funceme, 61 municípios cearenses registraram precipitações na manhã desta segunda.

Tais precipitações estão associadas à proximidade da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) da costa norte da região Nordeste, assim como a borda norte do Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (VCAN).

Dez maiores chuvas por posto no dia: