Região Norte: Moraújo e Senador Sá receberão pacote de ações do Governo do Estado

Os municípios de Senador Sá e Moraújo, localizadas na região do Sertão de Sobral, foram contemplados na noite desta sexta-feira (2) com uma série de investimentos a serem realizados pelo Governo do Ceará. As ações serão nas áreas do esporte, lazer, ação social e segurança. O anúncio foi feito pelo governador Camilo Santana durante evento nas duas cidades.

Em Senador Sá, o chefe do Executivo informou que irá construir um ginásio poliesportivo, uma brinquedopraça e um campinho society. Camilo Santana também afirmou que vai liberar recursos, através do Programa Sinalize, para o asfaltamento de ruas e implantação e melhoria da sinalização de trânsito vertical e horizontal. Na área da segurança pública, o município vai receber reforço no efetivo policial e nova viatura.

O governador destacou que o equilíbrio financeiro que o Ceará vive é fundamental para poder investir em melhorias nos municípios. “Todo mundo sabe da crise econômica que o Brasil está vivendo. Tem estado no Brasil que está com salários atrasados. Nós, aqui no Ceará, com trabalho, com equipe, com parceria, somos o estado que mais investe neste país. Isso significa que para fazer ginásios, escolas, estradas e concursos é preciso ter dinheiro”.

Natural de Senador Sá, a pedagoga Eliane Silva acredita que o conjunto de ações vai contribuir com mais qualidade de vida e segurança. “Com certeza vai ter uma melhoria muito grande. O aumento do policiamento já é uma segurança para a cidade. Com relação ao ginásio, ao invés do cidadão ir para a marginalidade ele vai se ocupar com o lazer”.

Acompanharam a comitiva do governador Camilo Santana prefeita de Senador Sá, Regina Vasconcelos, os deputados estaduais José Albuquerque, Sérgio Aguiar, Robério Monteiro e Gony Arruda, além do deputado federal Leônidas Cristino, entre outras lideranças políticas locais.

Moraújo

Em Moraújo, o governador Camilo Santana, acompanhado do prefeito do município, Carlos Aquila, anunciou obras importantes para diversas áreas da cidade.

Uma delas é a construção de uma ponte que liga a sede do município à zona rural e às cidades vizinhas. “Tínhamos dificuldade para passar pela ponte, principalmente quando chovia, o risco de acidentes também assusta bastante. Com a obra temos a certeza que a viagem será tranquila”, afirmou o comerciante Antônio Moreira.

Outras ordens de serviço também foram assinadas pelo governador, como a instalação de uma brinquedopraca e a construção de um campinho society. Ainda no palco ao lado de professores, o governador assegurou recursos para a reforma da Escola Huete Arruda, única Escola Estadual de Moraújo.

“Fico feliz em trazer tantos benefícios para Moraújo, campinho de futebol, brinquedopraça, asfalto para ruas do centro, e principalmente investir na educação, pois sei que só assim teremos um futuro melhor. Só a educação pode ensinar nossos jovens o caminho do respeito e do bem”, ressaltou Camilo.

Acompanharam o governador na agenda em Moraújo o deputado federal Leônidas Cristino, os deputados estaduais José Albuquerque, Robério Monteiro, Gony Arruda, e Sérgio Aguiar, além de prefeitos e lideranças da região.

Com informações do Governo do Estado