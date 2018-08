Regional VI leva Projeto de Cidadania ao bairro Pedras

A Prefeitura de Fortaleza, por meio da Regional VI, realiza, neste sábado (18), a terceira edição do Projeto ‘’Regional Cidadã’’. O evento ocorrerá na Escola Municipal Tristão de Alencar, Rua José Nogueira 69, bairro Pedras, de 9h às 12h. Será uma manhã de prestações de serviços e ações sociais para toda a comunidade.

Ao longo da manhã, moradores terão a oportunidade de fazer a retirada de bilhete único e cartão do idoso, além dos cadastros do Bolsa Família e do Minha Casa, Minha Vida. Durante a ação, será realizado cadastro de emprego do Sine. Terá também recreação infantil e distribuição de mudas.

O Regional Cidadã é uma iniciativa da Prefeitura de Fortaleza, por meio da Secretaria Regional VI, que busca criar interação com a comunidade, levando atividades que proporcionem serviços e ações para as famílias. O Projeto foi realizado anteriormente nos bairros Barroso e Jangurussu.

O bairro Pedras é conhecido por ser um dos bairros mais arborizados da Capital. Sua população tem cerca de 1.900 habitantes. Também conta com escolas, unidade de saúde, rotas de ônibus e praças urbanizadas pela Prefeitura de Fortaleza.

Eixos de Atuação

O Projeto Regional Cidadã tem diversos eixos de atuação, dentre eles, há o acolhimento das comunidades em cultura, lazer e integração, melhorias urbanas, medidas educativas de orientação, saúde, novas oportunidades e práticas esportivas.

No acolhimento das comunidades os primeiros passos para entender as necessidades da Regional são escutar a população, fazer o acompanhamento in loco das suas demandas e trabalhar as diferentes realidades de cada comunidade, com auxílio de assistente social.

Novas Oportunidades

A Secretaria Regional VI, em parceria com a Secretaria do Desenvolvimento Econômico (SDE), oferece cursos de capacitação, objetivando promover a qualidade de vida de empreendedores individuais ou futuros, permissionários e colaboradores, por meio de capacitações que incentivam a busca para o conhecimento, além de outras atividades que promovem o bem estar e a melhoria das relações interpessoais.

Para os colaboradores da Regional, os cursos oferecidos são planejamento financeiro, motivação, excelência no atendimento e gestão de conflitos. E para empreendedores individuais e permissionários os cursos oferecidos são empreendedorismo e MEI, primeiros passos para montar o seu negócio, saúde financeira e o fluxo de caixa, financiando seu sonho: a melhor forma de buscar recurso. Os cursos acontecerão no auditório da Regional VI, de 13h as 15h, uma vez por mês até novembro. Todos os participantes receberão certificado.

Cidadania

Por meio do Projeto ‘’Cidadania nas Escolas’’, a Regional VI busca conscientizar e levar informação aos jovens sobre a importância de suas escolhas nas eleições deste ano, o que refletirá num país melhor. Com essa preocupação, a secretária da Regional VI Darlene Braga, em parceria com a Comissão de Direito Eleitoral da OAB-CE, vai promover palestras em escolas públicas municipais sobre o voto consciente. “O nosso intuito é qualificar esses jovens para que sejam cientes do seu papel social e protagonistas de sua própria história”, enfatizou Darlene.

Para dar apoio e conscientizar a população sobre a importância da luta pela igualdade de gênero e contra a violência, a Regional VI realizará, às 9h do próximo dia 24, caminhada contra a violência de gêneros, saindo da sede da SR (Rua Padre Pedro Alencar, 879) até a lagoa de Messejana.

Serviço:

Projeto Regional Cidadã

Dia: 18.08.2018 (sábado)

Local: Escola Municipal Tristão de Alencar, Rua José Nogueira 69, bairro Pedras

Horário: De 9h às 12h

Com informação da A.I