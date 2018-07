Regra para manter benefícios requer atenção do segurado

Os segurados devem tomar cuidado para não perder os benefícios por incapacidade junto ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Em meados de 2016, o governo apertou as regras para a renovação de benefícios por incapacidade, caso do auxílio-doença.

Além do pente-fino que o órgão está passando em aproximadamente 530 mil auxílios –90% deles com chance de serem cortados–, medidas mais discretas adotadas para restringir os gastos com esse benefício, como a alta programada, se transformaram em barreiras para pessoas que estão temporariamente incapacitadas para suas atividades profissionais.

“Está mais difícil manter o auxílio-doença e isso também ocorre pela combinação da alta programada com a demora para conseguir tratamento na rede pública”, afirma a advogada Marta Gueller, do escritório Gueller e Vidutto.

“Imagine um chapa que teve uma hérnia abdominal ao descarregar o caminhão, o que é bem comum. Ele poderia voltar ao trabalho em 30 dias, porque esse é o tempo de recuperação, mas, nesse intervalo, ele não consegue nem mesmo fazer o exame no Sistema Único de Saúde”, explica.

Com informações do Jornal Agora São Paulo