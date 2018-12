Posted on

Está chegando ao fim a regra 85/95 para os cearenses pedirem aposentadoria ainda neste ano. Em janeiro de 2019, a regra irá muda para 86/96. O correspondente do Jornal Alerta Geral (Rádio FM 104.3 – Expresso Grande Fortaleza + 26 emissoras no Interior), Wellington Lima, tem mais informações sobre o assunto. Confira no player abaixo!