Reitor da UECE busca apoio de Danilo Forte para ensino a distância no Ceará

O deputado federal Danilo Forte (DEM) esteve reunido na manhã desta quarta-feira, 27, com o reitor da Universidade Estadual do Ceará (UECE), Jackson Sampaio. Na oportunidade os dois discutiram o projeto de construção da sede dos cursos de ensino à distância, a ser instalado no campus do Itaperi em Fortaleza, adequando a UECE ao programa Universidade Aberta Brasil (UAB).

De acordo com o reitor “a atuação do deputado Danilo pode colaborar para a articulação e integração experimental do sistema nacional de educação superior à distância”. Hoje a UECE dispõe de 26 mil universitários em todo estado nas modalidades com 35 polos de apoio presencial da UAB.

Para a coordenadora ajunta da Secretaria de Apoio às Tecnologias Educacionais (SATE), Eloísa Maia Vidal, “o projeto é aguardado por nossos alunos há muitos anos e sem dúvidas potencializará a capacidade de formação, pesquisa e produção de conhecimento da UECE”.

Comprometido com a expansão no ensino superior no Ceará, o deputado Danilo Forte solicitou o projeto orçamentário à viabilização do aparelho ao que apresentará ao Ministério da Educação no início de 2018.

A audiência foi acompanhada ainda pelo coordenador geral do Sate, Fábio Castelo Branco, Salete Nunes, Rosa Amâncio, Lady Diana e Germânia Furtado.

Com informações da Ascom