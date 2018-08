Relator do registro de candidatura de Lula, Barroso diz que TSE fará ‘o que é certo’

Ministro do Tribunal Superior Eleitoral e sorteado relator do registro de candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Luís Roberto Barroso afirmou nesta quinta-feira, 16, que a Corte eleitoral fará “o que é certo”. Barroso fez a afirmação ao ser perguntado por jornalistas sobre a definição da relatoria do processo de Lula no TSE.

O ministro Admar Gonzaga é relator de processos de impugnação da candidatura de Lula, enquanto a ação com o pedido de registro do petista ficou com Barroso. “Nisso, como em tudo mais, faremos o que é certo”, disse Barroso, sem avançar em qual deverá ser a definição adotada pelo TSE. O PT apresentou nessa quarta-feira, 15, o pedido de registro da candidatura de Lula à Presidência da República. Após ter sido condenado em segunda instância na Lava Jato, Lula estaria inelegível pelas regras da Lei da Ficha Limpa. Mas o PT tentará reverter o impedimento legal à candidatura por meio de recursos às diversas instâncias da Justiça.

Com informações do Portal Uol Notícias