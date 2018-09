Relatório de gestão é apresentado na Câmara Municipal de Caucaia

A Prefeitura de Caucaia apresentou, em audiência pública ocorrida nesta quarta-feira (26) na Câmara Municipal, o relatório de gestão do segundo quadrimestre de 2018. A divulgação atende à Lei Complementar 141/2012.

Durante três horas, a equipe de contabilidade da Prefeitura explanou sobre gasto pessoal, endividamento, aplicação de gasto com Educação e Saúde e os limites do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb).

Conforme o contador Agenor Mota, a audiência expôs, por exemplo, que a Prefeitura investiu R$ 20 milhões a mais na Saúde do que o mínimo estabelecido pela Constituição.

Presidente da audiência, o vereador Mersinho Gonçalves destacou que o relatório mostra o compromisso e a transparência da Prefeitura em melhorar os serviços públicos de Caucaia. “Foram mostrados todos os números de forma didática. A Câmara é para isso mesmo, onde as pessoas vêm para tirar dúvidas e saber o que de fato tem sido feito com o dinheiro do contribuinte.”

Já o membro do Movimento da Cidadania e do Conselho de Justiça do Estado do Ceará, Naldo Mendes, acredita que a importância da audiência foi a determinação da Comissão de Orçamento e Finanças em promover um novo encontro para discutir ainda mais detalhadamente o relatório. “Vamos alinhar algumas questões que ficaram pendentes”, pontuou.

A próxima audiência pública acontecerá em 22 de outubro, também na Câmara Municipal.

Com informação da A.I