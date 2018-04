Remédios estão mais caros 2,84%

Os preços dos remédios aumentaram até 2,84% desde sábado passado. A correção foi autorizada pelo governo e aumento publicado em edição extraordinária do Diário Oficial da União de quinta-feira. Os reajustes foram de 2,09%, 2,47% ou 2,84%, conforme o tipo do medicamento, segundo resolução da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos. Com a variação, a correção média será de 2,43%.

Os percentuais poderão ser aplicados em cerca de 13 mil apresentações disponíveis no mercado varejista. O Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos no Estado de São Paulo destacou que o reajuste incide sobre a tabela de Preços Máximos ao Consumidor e não provoca aumentos automáticos nem imediatos nas farmácias e drogarias, principalmente em relação aos remédios que têm grande concorrência. A entidade recomenda que o consumidor pesquise as melhores ofertas.

Os índices deste ano estão abaixo da inflação de 2017, que foi de 2,95%. No ano passado, o reajuste dos preços variou entre 1,36% e 4,76%. Em 2016, o aumento máximo autorizado foi de 12,5%.