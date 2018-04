Representantes dos Nucas começam a ser empossados nesta quinta

Os 83 estudantes da rede municipal de ensino escolhidos para formar os Núcleos de Cidadania dos Adolescentes (Nucas) começam a ser empossados nesta quinta-feira (12) pela primeira-dama Erika Amorim. A Comissão Intersetorial do Selo Unicef promoverá cinco solenidades, uma em cada região onde os equipamentos vão funcionar.

A primeira delas, amanhã, contemplará os representantes do Nuca Litoral. A cerimônia acontecerá na Escola de Ensino Infantil e Ensino Fundamental (EEIEF) Mirian Pontes Jucá, localizada no bairro Curicaca, com início previsto para as 16 horas. Serão empossados, ao todo, 16 adolescentes.

Na sexta-feira (13), outros três Nucas serão formalmente criados. Às 9 horas, os 18 adolescentes da EEIEF Maria de Lourdes Rocha, no Mirambé, assumirão os cargos do Nuca BR-020 (Sertão II). Às 15 horas, a EEIEF Economista Rubens Vaz da Costa sediará a solenidade de posse dos 17 membros do Nuca Jurema, enquanto às 17 horas ocorrerá a posse dos 16 integrantes do Nuca Sede. A atividade será na EEIEF Nair Guerra.

Apenas o Nuca BR-222 (Sertão I) tem data a definir para a posse dos representantes. A expectativa é de que a solenidade aconteça na próxima semana. Quando isso ocorrer, Caucaia terá a maior rede de Nucas do Ceará, com cinco unidades em pleno funcionamento e 82 adolescentes envolvidos.

A criação dos Nucas atende a exigência do Fundo das Nações Unidas para a Infância no processo de concessão do Selo Unicef, uma certificação internacional dada apenas a gestões municipais preocupadas com a redução de desigualdades e com a garantia de direitos de crianças e adolescentes.

Conforme o Unicef, “a proposta do Nuca é articular adolescentes para mudar os locais em que estão inseridos, por meio de formação e atividades de transformação”. Caberá a eles promover ações e discutir uma série de temas voltados à comunidade escolar e à qualidade de vida da população mais jovem.

A criação de cinco Nucas em Caucaia é uma das 87 ações do Projeto Xodó, o plano de ação elaborado por técnicos de todas as secretarias da Prefeitura para o município ganhar o Selo Unicef em 2020.

SERVIÇO

POSSE DOS NUCAS

NUCA LITORAL

QUANDO: 12 de abril, às 16 horas

ONDE: Escola Mirian Pontes Jucá (rua Dona Ramy, s/n, Curicaca)

NUCA BR-020 (SERTÃO II)

QUANDO: 13 de abril, às 9 horas

ONDE: Escola Maria de Lourdes Rocha (rodovia Raimundo Pessoa de Araujo, 614, Mirambé)

NUCA JUREMA

QUANDO: 13 de abril, às 15 horas

ONDE: Escola Rubens Vaz (avenida Novo Horizonte, 556, Marechal Rondon)

NUCA SEDE

QUANDO: 13 de abril, às 17 horas

ONDE: Escola Nair Guerra (rua Joaquim Bento Cavalcante, 500, Grilo)

NUCA BR-222 (SERTÃO I)

QUANDO: a definir

ONDE: Escola Alice Moreira (rua Henrique Martins, 260, Sítios Novos)

Com informação da A.I