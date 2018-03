Reriutaba: madrugada de medo e pânico com explosão de agências bancárias

Os moradores de Reriutaba, na Região Norte do Estado, viveram uma madrugada de terça-feira de pânico, medo e tensão com a invasão da sede do Município por um grupo fortemente armado que explodiu agências bancárias. A polícia não deu informações sobre o número de criminosos, nem se os bandidos conseguiram levar algum valor das agências do Bradesco e do Banco do Brasil.

Com os ataques em Reriutaba, são, pelo menos, 15 ações contra os bancos no Ceará em 2018. Logo após o fim do ataque, moradores filmaram as cenas da destruição, com prédios derrubados, equipamentos quebrados. Os criminosos fizeram disparam com armas pesadas, atiraram em transformadores, deixaram a cidade às escuras e metralharam em um ônibus que faz o transporte de universitários.

