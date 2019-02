Resenha mostra que 47 açudes receberam aporte de água nesta quarta-feira

A previsão do tempo atualizada pela Funceme para esta quinta-feira é de nebulosidade variável com eventos de chuva nas regiões localizadas na porção centro-norte do Estado. Nas demais áreas, os meteorologistas apontam cenário de possibilidade de precipitações.

Nas últimas 24 horas foram registrados aportes em 47 reservatórios, com recarga de 5,99 milhões de metros cúbicos. No acumulado deste ano, a recarga já chega a 277,84 milhões de metros cúbicos. Destacam-se os açudes Acarape, do Meio, Angicos, Aracoiaba, Banabuiú, Castanhão, Cedro, Figueiredo, Jaburu I, Pedras Brancas, Pentecoste e Taquara.

Os 155 açudes monitorados pela Cogerh, que tem capacidade de 18,62 bilhões de m³, estão com volume total de 2,08 bilhões de m³ que representa 11,16% do total. Nessa quarta-feira, segundo a resenha diária da situação dos reservatórios no Estado, cinco açudes estavam sangrando, 29 estavam com volume morto e 12 permanecem secos.