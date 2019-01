Resultados do Sisu são divulgados nesta segunda

Posted on

O Ministério da Educação (MEC) divulga hoje, 28, o resultado do Sistema de Seleção Unificada (Sisu). O resultado pode ser conferido pela internet e pelo aplicativo do Sisu. Os estudantes que não foram selecionados podem participar da lista de espera a partir desta terça-feira, 29.

Os estudantes que foram selecionados devem realizar a matrícula nas instituições de ensino no período de 30 de janeiro a 4 de fevereiro. Quem não foi selecionado pode ainda participar da lista de espera. A adesão pode ser feita na página do Sisu, a partir desta quarta-feira, até o dia 5 de fevereiro. Nesses casos, serão convocados pelas próprias instituições de ensino a partir do dia 7 de fevereiro.

Ao todo, o Sisu oferece, nesta edição, 235.461 vagas em 129 instituições públicas de todo o país. Podem concorrer às vagas os estudantes que fizeram o Enem 2018 e obtiveram nota acima de zero na prova de redação. Segundo o MEC, 3,5 milhões de estudantes preenchem os requisitos e podem concorrer a essas vagas.

Os estudantes devem ficar atentos aos dias, horários e locais de atendimento definidos por cada instituição em seu edital próprio.