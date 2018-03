Retomada: Banco Central estima crescimento de 2,6% do PIB em 2018

Diante da melhora dos índices econômicos, como a queda dos juros e da inflação, o Brasil deve crescer de forma mais consistente. Em 2018, o Banco Central espera que o Produto Interno Bruto (PIB), que é a soma de toda riqueza produzida no País, cresça 2,6%.

“O conjunto dos indicadores de atividade econômica mostra recuperação consistente da economia brasileira. Em 2017, o Produto Interno Bruto (PIB) cresceu nos quatro trimestres, após dois anos de expressiva retração”, destacou a instituição em relatório divulgado nesta quinta-feira (29).

Entre os fatores de recuperação da economia, a autoridade monetária destacou a retomada da indústria e dos serviços e a produção agropecuária recorde registrada no ano passado. Além disso, o Banco Central ressaltou os efeitos positivos do aumento do consumo e a recuperação do poder de compra das pessoas diante da queda nos preços.

Fonte: Governo do Brasil, com informações do Banco Central