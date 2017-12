Compartilhar no Facebook

O réveillon de Fortaleza já está quase pronto. A estrutura do palco no aterro da Praia de Iracema está em construção. Quando finalizada, terá 60 metros de extensão e 19 metros de altura. Por ele, vão passar 15 atrações em um show que deve começar às 17h do domingo, 31, e durar cerca de 12 horas.

Confira atrações pela ordem de entrada