Reveillon de Fortaleza: 879 policiais farão a segurança na orla da capital durante o Réveillon

A operação de segurança para as festas de Réveillon de Fortaleza e Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) vai somar pelo menos 950 agentes do Estado e 484 da Guarda Municipal de Fortaleza, principalmente em ações ostensivas. Além das festas no Aterro da Praia de Iracema e demais estabelecimentos da orla, haverá reforço nos terminais de ônibus da Capital para garantir segurança durante o deslocamento da população.

A PM vai destinar 879 policiais para atuarem ao longo da orla de Fortaleza e imediações. A Praia de Iracema terá 20 torres de observação para auxiliar na segurança do evento. Além de policiamento a pé, os agentes também estarão em viaturas, motocicletas e a cavalo.

Atrás do palco, será montada base móvel para a realização de Boletins de Ocorrência (BO) e também para recebimento de objetos e documentos perdidos. Duas aeronaves da Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciopaer), equipadas com farol de busca e câmeras, irão auxiliar os trabalhos policiais sobrevoando a região dos eventos.

A Polícia Civil estará de plantão. No entorno da Praia de Iracema, a unidade plantonista será o 2º Distrito Policial (Aldeota). Já o 34º DP (Centro) funcionará dando apoio aos atendimentos do 2º DP e demandas da área de circunscrição. As delegacias especializadas da Criança e do Adolescente (DCA), a Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e a Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) trabalharão em regime de plantão durante todo o período.