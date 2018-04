Revista divulga modernização da rede de dados da Secretaria de Tecnologia da Informação do TJCE

A revista Cisco Live, especializada em tecnologia, elabora vídeo sobre as melhorias implementadas pelo Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) com a modernização da rede de dados de informática. A mudança ocorreu há cerca de um ano e teve como principal impacto o aumento da capacidade do tráfego da rede, resultando em sistemas mais velozes e com menos oscilações, que possibilitam melhor eficiência e produtividade nas unidades judiciárias do Estado.

Segundo o gerente de Infraestrutura de Tecnologia da Informação (TI), Cristiano Henrique, que acompanhou a equipe nessa sexta-feira, 6, outras melhorias implementadas foram a substituição do cabeamento de cobre por fibra ótica e a instalação de novos switches para garantir a comunicação dos equipamentos. A mudança proporcionou o aumento em 8.000% da velocidade da rede e o incremento em dez vezes da velocidade de interligação entre os DataCenters do TJCE.

O técnico judiciário do TJCE, Heldir Sampaio Silva, responsável pela condução do projeto, também ressaltou o custo reduzido do projeto, cerca de 50% inferior ao orçado, possível porque o Judiciário aproveitou muitos dos equipamentos já existentes, fazendo apenas a adaptação à conexão de fibra ótica.

“Com o aumento do número de processos na rede de dados do TJCE, foi necessário promover a modernização tecnológica, pensando na segurança, na disponibilidade e na capacidade da estrutura de TI do Tribunal pelos próximos oito anos, já com visão de longo prazo”, explicou Cristiano Henrique. Ele ressaltou que a iniciativa também otimizou a comunicação com outros órgãos, como delegacias, Ministério Público e Defensoria.

A gerente de Marketing da Cisco, Karen Kuba, entrevistou também o presidente da Comissão de Informática, desembargador José Tarcílio Souza da Silva; e o coordenador de Informações e Apoio às Atividades Judiciais do TJCE, Pedro Carlos Cavalcante. Participaram ainda o engenheiro de sistemas da Cisco do Brasil, Ricardo Vallino, e o presidente da Lanlink, empresa que forneceu a solução de equipamentos de rede ao TJCE.

A Cisco é uma companhia multinacional, sediada nos Estados Unidos, que tem como atividade principal o oferecimento de soluções para redes e comunicações, por meio da fabricação e venda de equipamentos ou prestação de serviços de treinamento e consultoria.

Com informações do Tribunal de Justiça do Ceará